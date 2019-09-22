شرطة هونج كونج تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

استخدمت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة، اليوم الأحد.
وقالت صحيفة RTHK، إن المحتجين هاجموا محلات تجارية في مركز "نيو تاون بلازا" للتسوق في منطقة شاتين،لأن أصحابها "وفقا للمتظاهرين"، يدعمون موقف السلطات المركزية في بكين.
وخلال المظاهرة داخل مركز التسوق، شكل المتظاهرون سلسلة حية، وداسوا بأقدامهمعلى العلم الصيني، وبعد ذلك وضعوا العلم في سطل للقمامة وألقوا به في النهر.
ونصب المتظاهرون المتاريس بالقرب من المركز التجاري المذكور، وأشعلوا النار فيها.
أما الشرطة، فقد استخدمت الغاز المسيل للدموع، ورد المحتجون برمي رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة.
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