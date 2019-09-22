تعهد الحرس الثوري الإيراني بتبني استراتيجية هجومية في حال ارتكاب "أعداء إيران" أي حماقة بحق البلاد.
وقال قائد فيلق "عاشوراء" في الحرس الثوري، العميد عابدين خرم، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في العرض العسكري بمدينة تبريز شمال غرب إيران، صباحاليوم الأحد، إن بلاده "تمتلك تجارب وقادرة بذكاء على مواجهة أزمات الحرب التي يخطط لها الاستكبار العالمي وحلفاء النظام الأمريكي الشرير والمثير للحروب".
وأضاف خرم: "تمارس أمريكا الحرب الاقتصادية والحرب الناعمة والإرهابالتكفيري وأوجدت فتنة داعش، لكن إيران استطاعت تجاوز جميع هذه المؤامرات".
وشدد العميد على أن بلاده تنتهج استراتيجية دفاعية في الوقت الحالي، لكنه أضاف: "إيران لم ولن تكون البادئة بأي حرب أبدا، لكن فيما يتعلق بالتكتيكات، فإنه إذا ارتكبت أي حماقة، فسوف تتحول استراتيجيتنا الدفاعية بسرعة إلى استراتيجية هجومية، وستكون جميع المواقف هجومية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: سنتبنى استراتيجية هجومية إذا ارتكبت ضدنا أي حماقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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