محافظة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم في 24 ساعة

سجلت محافظة "ذي قار" العراقية، أعلى درجة حرارة بالعالم خلال 24 ساعة، حسبما أعلنت مديرية الأنواء الجوية في المحافظة.
ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول مدير الأنواء الجوية في"ذي قار" على طارق: "محافظة ذي قار سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، وفقا لمؤشر بلاسيرفيلي الأمريكي بدرجة حرارة وصلت إلى 46، 8 مئوية".
وأضاف: "مدن السماوة وبدرة وخانقين جاءت في المرتبة الثانية، حيث تم تسجيل درجة حرارة 46.5 درجة مئوية، بحسب ما ذكرته قناة السومارية.
وأكد أن جميع المراتب الـ 14 الأولى من التصنيف كانت لمدن عراقية باستثناء منطقة عرفات السعودية، التي جاءت في المرتبة الثامنة.
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