انطلاق تدريب الموج الأحمر 2 بين السعودية ومصر

فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة، وصل عدد من الوحدات المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر – 2) بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة كل من: الأردن وجيبوتي والسودان واليمن ويستمر عدة أيام.

ويشارك في التدريب وحدات بحرية متنوعة تضم عددا من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلي وصائدات الألغام، إضافة إلى مجموعات من القوات الخاصة البحرية لكل من: مصر والسعودية وجيبوتي والسودان التي تشمل فرقا متخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، كما تشارك السعودية في التدريب بعدد من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل الجوي.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تساهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة.