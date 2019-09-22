يونكر: بريكست لحظة مأساوية لأوروبا

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر في مقابلة نشرتها صحيفة «إلباييس» الإسبانية الأحد، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في نهاية الشهر المقبل هو «لحظة مأساوية لأوروبا».

وقال يونكر الذي يغادر منصبه بالتزامن مع بريكست في 31 أكتوبر، إن الانفصال «يذهب عكس اتجاه التاريخ وعقلية (رئيس الوزراء الأسبق البريطاني ونستون) تشرشل الذي دعا في زمنه إلى الولايات المتحدة الأوروبية». لكنه تابع «أعتقد أنه ما زال لدينا مجال للتوصل إلى اتفاق» مع لندن واصفا لقاءه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين في لوكسمبورغ بأنه كان «بنّاء وإيجابيا بجزء منه».

وأوضح «لا أشاطر رأي الذين يعتقدون أن جونسون يتلاعب علينا وعلى نفسه. أعتقد أنه يحاول إيجاد اتفاق مقبول للبرلمان البريطاني كما للبرلمان الأوروبي على السواء».

وأعرب يونكر في المقابلة عن أسفه لكون المفوضية «قررت عدم التدخل» في 2016 حين نظمت المملكة المتحدة استفتاء حول مسألة الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، وصوت فيه 52% لصالح الخروج.

وتحدث عن «حملة أكاذيب وأخبار كاذبة» سبقت الاستفتاء، موضحا «قررنا في المفوضية عدم التدخل بطلب من (رئيس الوزراء البريطاني بين 2010 و2016) ديفيد كاميرون، وكان هذا خطأ كبيرا».