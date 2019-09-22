وقال يونكر الذي يغادر منصبه بالتزامن مع بريكست في 31 أكتوبر، إن الانفصال «يذهب عكس اتجاه التاريخ وعقلية (رئيس الوزراء الأسبق البريطاني ونستون) تشرشل الذي دعا في زمنه إلى الولايات المتحدة الأوروبية». لكنه تابع «أعتقد أنه ما زال لدينا مجال للتوصل إلى اتفاق» مع لندن واصفا لقاءه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين في لوكسمبورغ بأنه كان «بنّاء وإيجابيا بجزء منه».
وأوضح «لا أشاطر رأي الذين يعتقدون أن جونسون يتلاعب علينا وعلى نفسه. أعتقد أنه يحاول إيجاد اتفاق مقبول للبرلمان البريطاني كما للبرلمان الأوروبي على السواء».
وأعرب يونكر في المقابلة عن أسفه لكون المفوضية «قررت عدم التدخل» في 2016 حين نظمت المملكة المتحدة استفتاء حول مسألة الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، وصوت فيه 52% لصالح الخروج.
وتحدث عن «حملة أكاذيب وأخبار كاذبة» سبقت الاستفتاء، موضحا «قررنا في المفوضية عدم التدخل بطلب من (رئيس الوزراء البريطاني بين 2010 و2016) ديفيد كاميرون، وكان هذا خطأ كبيرا».
كانت هذه تفاصيل خبر يونكر: بريكست لحظة مأساوية لأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.