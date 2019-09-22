الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح الديوان الملكي - في بيان له - بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سيصلى على الفقيدة يوم غد الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. اقرأ أيضاً.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة بندر بن عبدالعزيز

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