مسؤول إيراني: إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية قريبا

قال مدير موانئ محافظة هرمزغان الإيرانية، اليوم الأحد، إن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران، ستينا إمبيرو، ستغادر إيران في أقرب وقت.

وأكد المسؤول الإيراني، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس، شبه الرسمية أنه "على الرغم من أن المراحل القانونية والحقوقية لخروج (ستينا إمبيرو) من المياه الإيرانية قيد التنفيذ، إلا أن الملف القضائي بشأن انتهاكات الناقلة لايزال مفتوحا".

وأضاف أن السلطات في إيران تتابع "إجراءات المحاكمة النهائية بشأن انتهاك قواعد الملاحة البحرية بالوسائل القانونية، وسنعلن الحكم القضائي عند صدوره".

وكان إيريك هانل المالك السويدي لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، المحتجزة لدى إيران، قال لشبكة الــCNN، الأحد، إن السلطات الإيرانية ستطلق سراح سفينته، خلال ساعات.

وصرح المدير التنفيذي لشركة ستينا بولك، المالكة للسفينة لوكالة الأنباء السويدية، "لقد تلقينا معلومات هذا الصباح، يبدو أن السلطات الإيرانية ستفرج عن السفينة في غضون ساعات قليلة".

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