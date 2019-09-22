يوم بدون سيارات.. الدار البيضاء تستعد ليوم “الشوارع الفارغة” -التفاصيل

تخليدا “لليوم العربي للبيئة”، ستكون شوارع كل من مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، بدون سيارات، وذلك خلال يوم 13 من شهر أكتوبر المقبل.

تظاهرة جديدة، أعلنت عنها مقاطعة المعاريف في منشور لها، على صفحتها بالفايسبوك، موضحة أن تظاهرة التخلي عن السيارات، تشكل مناسبة للتوعية بضرورة التحرك الجماعي ضد التلوث وأضراره الصحية والبيئية.

واشار المصدر ذاته، إلى أنه تم تحديد منطقة ممنوعة من السيارات بعدة أزقة، انطلاقا من الساعة 10 صباحا إلى حوالي الساعة 4 بعد الزوال، لضمان نجاح تظاهرة “يوم بدون سيارة”.

ويشمل البرنامج المذكور، على “أنشطة ذات طابع توعوي ووقائي، ونشاط إيكولوجي يشكل فرصة لإثارة الانتباه للمشاكل، التي تتسبب فيها حركة سير السيارات، خاصة في ما تعلق بانبعاث الدخان والغازات من عوادم السيارات، وما لها من أضرار صحية تصيب القلب والشرايين والجهاز التنفسي”.

وتنظم هذه التظاهرة بمناسبة “اليوم العربي للبيئة”، وذلك بمبادرة من من شبكات جمعيات الدار البيضاء للبيئة، والتنمية المستدامة، وبشراكة مع مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وولاية جهات الدار البيضاء سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء.