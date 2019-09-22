“صناع” خمر الجنوب في قبضة الأمن.. توقيف شخصين وحجز 30 لترا من ماء الحياة

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، منتصف ليلة أمس السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في صناعة وترويج مسكر ماء الحياة، والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام، وكذا تهديد أمن وسلامة المواطنين ومواجهة عناصر القوة العمومية باستعمال العنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة كانت قد استجابت لنداء نجدة صادر عن قاطني حي التنمية بمدينة بوجدور، وذلك على خلفية قيام المشتبه فيهما بإحداث فوضى بالشارع العام تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، حيث عمدا للتحصن بسطح منزل أحدهما ومهاجمة عناصر الشرطة التي تدخلت لتوقيفهما بواسطة الرشق بالحجارة وتهديدهم بخمسة قنينات غاز من الحجمين الكبير والصغير، إحداها كانت مشتعلة، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهما وتوقيفهما دون تسجيل أية إصابات جسدية أو خسائر مادية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي تمت بالمنزل الذي تحصن به الموقوفان، مكنت من حجز 30 لترا من مسكر ماء الحياة المعد للترويج، فضلا عن قنينات غاز وأدوات ومواد أولية تستعمل في تقطير هذه المادة المسكرة.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.