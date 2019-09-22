الحشد ينفي اي استهداف لقطعاته في الانبار

نفى مسؤول الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الأحد، وقوع أي استهداف بطائرات مسيرة لقطعات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار.

وقال الربيعاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "في تمام الساعة 0100 صباحا سمعنا دوي انفجار في منطقة المرصنات غرب الانبار قرب مقر معسكر اللواء الثالث عشر في الحشد الشعبي دون معرفة مصدر ونوع التفجير"، مبينا أنه "تم تكثيف الجهد الاستخباري والاستطلاع لغرض الوصول الى موقع ونوع التفجير لكنه تبين عدم وجود اي استهداف بطائرات مسيرة".

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وأضاف الربيعي أنه "لا صحة ايضا لوقوع اي استهداف أو تفجير في حوض الثرثار ضمن قاطع مسؤولية هيئة الحشد الشعبي كما أشاعت ذلك بعض وسائل الإعلام"، داعيا الى ضرورة "تناول الاخبار من مصادرها المعتمدة".‎

وكشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن تعرض معسكر للحشد الشعبي الى ضربة جوية مجهولة بمحيط معسكر المرصنات غرب الانبار.