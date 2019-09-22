الحرس الثوري: سنتبنى استراتيجية هجومية بحال ارتكاب أعداء إيران أي حماقة ضد بلادنا

تعهد الحرس الثوري الإيراني، الاحد، بتبني استراتيجية هجومية في حال ارتكاب "أعداء إيران" أي حماقة بحق البلاد.
وأضاف خرم: "تمارس أمريكا الحرب الاقتصادية والحرب الناعمة والإرهاب التكفيري وأوجدت فتنة داعش، لكن إيران استطاعت تجاوز جميع هذه المؤامرات".
وشدد العميد على أن "بلاده تنتهج استراتيجية دفاعية في الوقت الحالي"، مبيناً أن "إيران لم ولن تكون البادئة بأي حرب أبدا، لكن فيما يتعلق بالتكتيكات، فإنه إذا ارتكبت أي حماقة، فسوف تتحول استراتيجيتنا الدفاعية بسرعة إلى استراتيجية هجومية، وستكون جميع المواقف هجومية".
وأوضح القيادي في الحرس الثوري، أن "قوة فرض الإرادة على العدو شوهدت في قضية تحطم الطائرة المسيرة الأمريكية يوم 20 يوليو"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية لن تتخذ مواقف منفعلة بشأن ضمان الأمن".
وبيّن :"سننتصر من خلال اللجوء إلى قوات نشطة في حرب الإرادات"، معتبراً أن "الأعداء ليس لديهم خيار سوى قبول إيران في نادي القوى العالمية".
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