قرقاش يدلي بصوته في قنصلية الإمارات بنيويورك

أدلى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الأحد، بصوته في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك في مقر قنصلية الدولة بنيويورك.



وقال قرقاش في تدوينة عبر "تويتر": "شاركنا اليوم في التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ٢٠١٩ في قنصلية الدولة في نيويورك".

وتابع قائلا: "حضور طيب من أبناء الإمارات المتواجدين في مدينة نيويورك، الانتخابات الرابعة في برنامج التمكين تعزز المشاركة وتدعم دولة المؤسسات التي ننشدها".



ويشارك الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، في الدورة الـ74، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

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ووفق الجدول الزمني للجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، تستقبل البعثات الدبلوماسية الإماراتية أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة يومي الأحد والإثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.



ويستقبل 118 مركزا انتخابيا حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز الانتخابي.



وكانت العاصمة النيوزيلندية ولينجتون أولى المدن التي شهدت انطلاق عملية التصويت في الخارج بسبب فروق التوقيت العالمية.



ويخوض ٤٧٩ مرشحا ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم بها.

