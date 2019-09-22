انت الان تتابع الدوري الإنكليزي: مانشستر يونايتد يسقط في ضيافة وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فاز وست هام يونايتد 2-صفر على مانشستر يونايتد ليتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد في مباراة أنهاها فريق أولي جونار سولشار بدون المهاجم ماركوس راشفورد بسبب الإصابة.

ومنح المهاجم الأوكراني أندريه يارمولنكو التقدم بهدف لوست هام في نهاية الشوط الأول بلمسة مفعمة بالثقة وأضاف آرون كريسويل الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 84.

وظهر مانشستر، الذي افتقد بول بوجبا وأنطوني مارسيال ولوك شو بسبب الإصابة والشاب ميسون جرينوود بسبب المرض، بشكل متواضع وافتقر للإبداع والخطورة.

ولم يصنع مانشستر أي فرصة تقريبا قبل الاستراحة لكن خوان ماتا أهدر فرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني بعدما أضاع الكرة من مدى قريب كما أنقذ أوكاش فابيانسكي حارس وست هام محاولة لهاري مجواير.

وانتهت آمال مانشستر في العودة إلى المباراة عندما تعرض راشفورد لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ليضطر الجناح دانييل جيمس لاستكمال المباراة في مركز المهاجم في آخر نصف ساعة.

ونجح وست هام في مواجهة الضغط أغلب فترات الشوط الثاني رغم أن فيليبي أندرسون حصل على فرصة لمضاعفة النتيجة لكن الحارس ديفيد دي خيا أنقذ الموقف بقدميه بشكل رائع.

لكن الحارس الإسباني أخفق في التصدي لركلة حرة قوية من كريسويل ليخسر مانشستر يونايتد للمرة الثانية هذا الموسم. وكان يونايتد خسر أيضا في آخر زيارة إلى ملعب وست هام عندما كان يلعب تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

ولدى وست هام 11 نقطة من ست مباريات، وهو نفس رصيد ليستر سيتي ثالثا الترتيب، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.

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* لحظات حاسمة

ودافع سولشار عن أداء لاعبيه وقال إن بعض اللحظات الحاسمة أثرت على النتيجة النهائية.

وقال سولشار "عندما تخسر أي مباراة تشعر دائما بالإحباط لكنها مباراة كان يمكن لأي فريق الفوز بها. من الصعب دائما اللعب في هذا الملعب ونحن في الواقع لم نستغل الفرص المتاحة لدينا".

وأضاف "لم نصنع العدد الكافي من الفرص لكننا حصلنا على فرص كبيرة أيضا لم نستغلها. هذه مجموعة من الجيد العمل معها ويتحلون بالإصرار رغم التعرض لبعض العثرات خلال المشوار".

وأكد المدرب النرويجي أنه يتوقع غياب راشفورد "لفترة من الوقت" بسبب الإصابة لكنه أشار إلى عودة مارسيال وجرينوود في الوقت المناسب قبل مواجهة أرسنال يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

وتأتي نتيجة هذه المباراة بعد تنافض كبير لبداية الفريقين هذا الموسم إذ فاز مانشستر يونايتد 4-صفر على تشيلسي بينما خسر وست هام 5-صفر أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال مانويل بليجريني مدرب وست هام "أعتقد أننا نستحق النقاط الثلاث اليوم. أنا سعيد بكل شيء فعلناه ويجب أن نستهدف اللعب بهذه الطريقة كل أسبوع".