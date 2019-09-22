الان تتابع عاجل.. فرنسا: الهجوم على منشآت نفطية سعودية نقطة تحول في المنطقة #ارامكو #بقيق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. فرنسا: الهجوم على منشآت نفطية سعودية نقطة تحول في المنطقة #ارامكو #بقيق | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. فرنسا: الهجوم على منشآت نفطية سعودية نقطة تحول في المنطقة #ارامكو #بقيق

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