شاهد.. نتنياهو يحذر من انتخاب حكومة أقليم تدعم الإرهابيين

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الأحد 22 سبتمبر 2019
بنيامين نتنياهو
كتب
الخليج 365 - وكالات
حذر "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، من انتخاب حكومة أقلية تدعم من نعتهم بالإرهابيين، وذلك بعد إعلان القائمة العربية في الكنيست دعمها لمنافسه في الانتخابات "بيني غانتس" ممثل يسار الوسط، وزعيم حزب "أبيض أزرق" .
وقال نتنياهو في تصريح مصور عبر صفحته على "تويتر": "لقد حدث بالضبط ما حذرنا منه، أوصت القائمة العربية المشتركة بيني غانتس كرئيس للوزراء".
وتابع نتنياهو، "الآن هناك خياران: إما تشكيل حكومة أقلية تعتمد على من ينبذون إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويمجدون "الإرهابيين" الذين يقتلون جنودنا ومواطنينا، أو تشكيل حكومة وطنية واسعة".
وكانت القائمة العربية المشتركة أعلنت دعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس لتولي منصب رئيس الوزراء بدلا من بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي القائمة مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مقره.
وبحسب ما أفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية التابعة لوزارة الخارجية، "تشكل هذه التوصية سابقة لأن الأحزاب العربية لم تقم بتقديم توصية مماثلة منذ قيام الدولة".
وقال النائب البارز أحمد الطيبي، إن "القائمة وضعت نصب عينيها ضرورة إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو".
وكان رئيس الدولة رؤوفين ريفلين قد بدأ مساء اليوم الأحد، المشاورات مع الكتل النيابية لاختيار عضو الكنيست الأوفر حظا الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضحت الهيئة، أن الاجتماعات تُنقل في بث حي على الإنترنت، عملا بمبدأ الشفافية.
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