مطار دبي يوقف رحلاته الجوية بعد الاشتباه بطائرة مسيرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دبي

قالت وسائل اعلام اماراتية أن مطار دبي قام بتحويل مسار الرحلات إليه ظهر اليوم بعد الاشتباه بنشاط طائرة مسيرة

وبحسب وسائل إعلام إماراتية رسمية، فإن سلطات دبي أجلت رحلتين جويتين بعد الاشتباه بالطائرة المذكورة.

ونقلت عن المتحدث باسم مطارات دبي إنه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي يوم الأحد بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

وأضاف المتحدث ”وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم الساعة ال 12.35 بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين“.