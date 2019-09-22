النشرة: احتراق دراجة نارية وحادث سير على طريق المصيلح

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بـ"إحتراق ​دراجة نارية​ على اوتوستراد المصيلح مقابل موتيل لينداريو، ووقوع ​حادث سير​ قرب مجمع نبيه بري الثقافي".

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