الطقس غداً قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الإثنين قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، في حين يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.
أما الثلاثاء، فقليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال، يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، بينما الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات.
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