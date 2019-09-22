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الطقس غداً قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

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أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الإثنين قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، في حين يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

أما الثلاثاء، فقليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال، يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، بينما الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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