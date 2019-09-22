المفتي سوسان أعلن تضامنه مع الصحافي محمد صالح

أعرب مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ عن تضامنه مع الصحافي ​محمد صالح​ المحتجز في ​اليونان​ ومع الجسم الاعلامي. وأشار المفتي سوسان إلى أننا "نعلن تضامننا الكامل مع الصديق محمد صالح الاعلامي المستقيم في عمله وفي ادائه فيما يمر به من محنة ومن احوال ليس له علاقة بها"، مؤكداً أننا "تضامننا مع هذا الجسم الاعلامي الذي يقوم بدوره في اظهار الحقيقة والكلمة الطيبة الصادقة المخلصة من اجل لبنان ومن اجل اللبنانيين" .

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