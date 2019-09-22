الشيخ حسن: القوى الأمنية مُطالبة بمراعاة القوانين والأعراف في التوقيفات

استهجن شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​نعيم حسن​ "الطريقة التي تعتمدها بعض ​القوى الأمنية​ في التوقيفات او المداهمات للمنازل، والتي تمس بالحرمات كما باحترام رجال الدين، بصرف النظر عن التهم التي قد تكون موجهة إلى من يتم توقيفه، وهي في حال ثبوتها مرفوضة ومدانة كما صاحبها، إلا أن القوى الأمنية مُطالبة بمراعاة القوانين والأعراف، وعلى قيادة قوى الأمن الداخلي التحرك سريعا ومعالجة الامر منعا لتكراره ".

وإذ أكّد الشيخ حسن في تصريح، "الدعم الكامل لدور الأجهزة والقوى الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار"، دعا "القيادات الأمنية الى الإيعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق الأصول ومراعاة حرمات المنازل والحرمات الدينية في العمليات المكلفين بها".