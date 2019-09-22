الأب عازار: المدارس لا تحدد الأقساط عشوائيا لكن الوزارة في المرصاد

رفض الامين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب بطرس عازار​، في حديث تلفزيوني، الإتهامات بأن المدارس تستغل المواطنين، معتبراً أنه إذا كان هناك من مدرسة لا تلتزم الأنظمة والقوانين على ​وزارة التربية والتعليم العالي​ العمل على تصفيتها، مؤكداً أنه لا يجوز التعميم في هذا المجال.

وأكد الأب عازار التضامن مع الأهل الذين يشتكون من إرتفاع الأقساط، لكنه لفت إلى أن المشكلة هي في القوانين التي ألزمت المدارس في تطبيقها، مشدداً على أن المدرسة لا تحدد القسط السنوي عشوئياً، لأن الوزارة في المرصاد وعليها التدقيق في الموازنات.

وشدد الأب عازار على رفضه تعبير النزوح من ​المدارس الخاصة​ إلى المدرسة الرسمية، لكنه لفت إلى أن الأخطر هو المعلومات التي تتحدث عن هجرة من لديهم الإمكانات المادية إلى خارج لبنان.