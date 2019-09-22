النشرة: توقيف شخص بصيدا هاجم منزلاً بعد يومين على خروجه من السجن

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن قيام احد الموقوفين سابقا (بعد يومين على خروجه من السجن) بالتهجم على منزل في محلة البستان الكبير في المدينة على خلفية اشكال سابق مع شخص كان موقوفا معه، وعلى الفور حضرت الى المكان قوة من ​مخابرات الجيش​ وعملت على توقيفه.

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