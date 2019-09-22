الشرطة المصرية توقف المحامية المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري

أوقفت ​الشرطة المصرية​ بعد ظهر الأحد المحامية المدافعة عن حقوق الانسان الحاصلة على جائزة لودوفيك تراريو العام 2014 ماهينور المصري بعدما حضرت تحقيقات النيابة مع عدد من المتظاهرين الذين تم توقيفهم الجمعة، بحسب محاميها.

وذكر المحامي طارق العوضي ان "تم توقيف ماهينور من قبل الشرطة فور خروجها من مقر نيابة أمن الدولة في ​القاهرة​ حيث حضرت التحقيقات بصفتها محامية مع عدد من الذين تم توقيفهم خلال التظاهرات" مساء الجمعة.

وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدة مساء الجمعة تظاهرات شارك فيها مئات للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة

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