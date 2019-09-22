الحرس الثوري الإيراني: لدينا استراتيجية هجومية في حال ارتكاب حماقة ضدنا

أعلن قائد فيلق ​عاشوراء​ بالحرس الثوري ال​إيران​ي العميد عابدين خرم، أن "لدى إيران الآن استراتيجية دفاعية، وفي حال تم ارتكاب حماقة ضدها، فسوف يتم تحويل الاستراتيجية إلى هجومية".

وفي كلمة ألقاها في ​العرض العسكري​ بمدينة تبريز، أوضح خرم أن "إيران قادرة على مواجهة أزمات الحرب التي يخطط لها الاستكبار العالمي وحلفاء النظام الأميركي"، مشيراً الى أن "أميرکا تمارس الحرب الاقتصادية والحرب ​الناعمة​ و​الارهاب​ التكفيري وأوجدت فتنة داعش، لكن إيران استطاعات تجاوز جميع هذه المؤامرات".

ولفت الى أن "إيران تنتهج استراتيجية دفاعية"، مؤكداً أن "إيران لم ولن تكون البادئة بأي حرب أبدا، لكن فيما يتعلق بالتكتيكات، فإنه إذا ارتكبت حماقة، فسوف تتحول استراتيجيتنا الدفاعية بسرعة إلى استراتيجية هجومية، وستكون جميع المواقف هجومية".

وأكد أنه "شوهدت قوة فرض الإرادة على العدو في قضية تحطم الطائرة المسيرة الأميركية".

وأشار إلى أن "الأعداء يعانون من اضطراب فكري ومشكلة عقلية في مواجة إيران في ظل توجيهات قائد ​الثورة الاسلامية​ واقتدار ​القوات المسلحة​"، لافتاً الى أن "الأعداء ليس لديهم خيار سوى قبول إيران في نادي القوى العالمية".

وشدد على أن "إيران دولة قوية ومستقلة ضمن جبهة إلهية مع دول إسلامية، وسيتم إجبار الأعداء بفضل الله على الخضوع أمام ​الإسلام​".