غدا جلسة جديدة من محاكمة هاجر الريسوني…حقوقيون يدعون للاحتجاج أمام المحكمة طلبا لإطلاق سراحها

أطلق حقوقيون، اليوم الأحد، نداء لتجديد التظاهر أمام المحكمة الابتدائية، في الرباط، بالتزامن مع الجلسة الرابعة، لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة بسجن العرجات، والمتابعة بتهم تتعلق بالإجهاض.

ودعا حقوقيون، اليوم الأحد، كافة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحضور، غدا الاثنين، في الساعة الواحدة بعد الظهر، أمام ابتدائية الرباط، من أجل دعم هاجر الريسوني، ومن معها، ومساندتهم.

وحظيت قضية الصحافية هاجر الريسوني، بتضامن واسع من قبل هيآت حقوقية، ونسائية وشبابية وطنية، مطالبين بالحرية لهاجر الريسوني، إضافة إلى تضامن واسع من منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، و هيومن رايتس ووتش.

وخلف اعتقال الصحافية في جريدة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، قبل اسابيع، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة”.

ووصلت قضية هاجر الريسوني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما وضعت منظمة دولية شكاية باسمها يوم 12 شتنبر الجاري، أمام عدد من المقررين الخاصين وفرق العمل.