ليفربول يحقق فوزه السادس على التوالي ويجتاز تشيلسي بصعوبة

حقق ليفربول المتصدر فوزه السادس على التوالي وحافظ على العلامة الكاملة بانتصاره 2-1 خارج أرضه على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم ليفربول بهدفين في أول نصف ساعة عن طريق ترينت ألكسندر-أرنولد وروبرتو فيرمينو قبل أن يقلص نجولو كانتي الفارق في الشوط الثاني بتسديدة رائعة.

وبات رصيد ليفربول 18 نقطة في الصدارة وبفارق خمس نقاط عن غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي سحق واتفورد 8-صفر بينما تجمد رصيد تشيلسي عند ثماني نقاط بالمركز 11.ليفربول