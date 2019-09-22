مبعوث الأمم المتحدة يصل دمشق لمناقشة اللجنة الدستورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، والدبلوماسي النرويجي، غير بيدرسون، اليوم الأحد، إلى دمشق لإجراء مشاورات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بشأن تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية، والتي تعطل تشكيلها منذ شهور، بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة بشأن بعض أعضائها.

وقال بيدرسون، فور وصوله دمشق، إنه ينتظر لقاء المعلم، الإثنين، مشيرا إلى ما وصفها بـ"اللقاءات المثمرة" التي أجراها معه خلال زيارته الأخيرة في تموز/ يوليو الماضي.

وقال الدبلوماسي النرويجي الذي تسلم مهامه في كانون الثاني/ يناير إنه منذ ذلك الحين تمّ تحقيق "تقدّم".

وكان قد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي، أنّ الأطراف السوريين توصّلوا إلى "اتفاق" على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد.

وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار وانتقال سياسي في سورية، على تشكيل هذه اللجنة.

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ويفترض أن تضم اللجنة 150 عضوا، يختار النظام خمسين منهم، والمعارضة خمسين آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضا حول آلية عمل هذه اللجنة، وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.

وبحسب صحيفة الوطن السورية، قد يقوم بيدرسون بإعلان رسمي بصدد اللجنة بمناسبة اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في 30 أيلول/ سبتمبر.