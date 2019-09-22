آرسنال يقلب الطاولة على أستون فيلا في البريميرليج

فاز فريق آرسنال على فريق أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم، على ملعب "الإمارات"، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة، مُشاركة ثُنائي منتخب مصر، والمُحترف في صفوف أستون فيلا، محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، حيث شارك الأول كأساسي وحتى الدقيقة 69، وحل المحمدي بدلًا منه.



انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم أستون فيلا بهدف نظيف، سجله جون ماكجين في الدقيقة 20.

وقبل نهاية الشوط بثلاث دقائق، حصل ميتلاند نايلس على بطاقة صفراء ثانية، ليطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح الجانرز في إحراز هدف التعادل عبر الفرنسي نيكولاس بيبي من علامة الجزاء في الدقيقة 59، وبعدها بدقيقة تقدم أستون فيلا مجددًا في النتيجة غبر ويسلي.

وفي الدقيقة 81، أحرز كالوم تشامبرز هدف التعادل للجانرز، وبعدها بثلاث دقائق تمكن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من إحراز هدف الفوز للجانرز في الدقيقة 84 من ركلة حرُة رائعة.



هذا الانتصار رفع رصيد فريق آرسنال للنقطة 11، ليحتل المركز الرابع في سلم ترتيب البريميرليج، فيما توقف رصيد فريق أستون فيلا عند 4 نقاط بالمركز الثامن عشر في سلم الترتيب.