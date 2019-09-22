الحلبوسي والمالكي يبحثان تنسيق المواقف بين القوى السياسية بشأن التشريعات المهمة

بحث رئيس مجلس النواب الحلبوسي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، تنسيق المواقف بين القوى السياسية بشأن التشريعات المهمة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأحد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي في البلاد، وأهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تنسيق المواقف وتوحيدها بين القوى السياسية فيما يخص التشريعات المهمة التي تخدم المواطن".



واضاف المكتب، أن "اللقاء بحث مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، والأحداث التي تشهدها المنطقة، وأهمية إبعاد شبح الحرب عنها، وتغليب لغة التفاهم والحوار لنزع فتيل الأزمة والحفاظ على الاستقرار بما يخدم الجميع، وضرورة إبعاد العراق عن أن يكون ساحة حرب لأي صراع".

