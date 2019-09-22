افاد مصدر امني، الاحد، باصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة امام منزل مواطن ضمن منطقة البياع انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة مدني بجروح خطيرة".
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.