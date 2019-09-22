اصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، باصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة امام منزل مواطن ضمن منطقة البياع انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة مدني بجروح خطيرة".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.