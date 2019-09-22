التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام شبيلية في الليجا

النادي الملكي يحل ضيفًا على نظيره الأندلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت بغداد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الليجا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

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حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.



خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: خاميس، كاسيمرو، كروس.

خط الهجوم: هازارد، بيل، بنزيما.

