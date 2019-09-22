اخبار العالم

التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام شبيلية في الليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-09-22 | 19:51

التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام شبيلية في الليجا

1,711 مشاهدة

اعلن مدرب نادي ، زين الدين زيدان، التشكيلة الرسمية لمواجهة إشبيلية في .
النادي الملكي يحل ضيفًا على نظيره الأندلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت بغداد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الليجا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.


خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: خاميس، كاسيمرو، كروس.

خط الهجوم: هازارد، بيل، بنزيما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام شبيلية في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا