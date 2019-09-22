السعودية تدين تفجير كربلاء

وقالت وكالة الانباء السعودية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته الخليج 365، إن "المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بمحافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى".يشار الى ان عبوة ناسفة انفجرت داخل باص لنقل الركاب (كيا) يوم الجمعة (20 ايلول 2019) عند مدخل محافظة كربلاء، ما ادى الى مقتل 12 شخصا واصابة خمسة اخرين بجروح.

وبعد ذلك تمكنت القوات الامنية من اعتقال منفذ الهجوم بعملية امنية.

