السعودية تدين تفجير كربلاء

دانت المملكة العربية السعودية، الاحد، التفجير الذي استهدف باصا لنقل الركاب عن مدخل محافظة كربلاء قبل امس الجمعة.
وقالت وكالة الانباء السعودية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته الخليج 365، إن "المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بمحافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى".
يشار الى ان عبوة ناسفة انفجرت داخل باص لنقل الركاب (كيا) يوم الجمعة (20 ايلول 2019) عند مدخل محافظة كربلاء، ما ادى الى مقتل 12 شخصا واصابة خمسة اخرين بجروح.
وبعد ذلك تمكنت القوات الامنية من اعتقال منفذ الهجوم بعملية امنية.
يشار الى ان عبوة ناسفة انفجرت داخل باص لنقل الركاب (كيا) يوم الجمعة (20 ايلول 2019) عند مدخل محافظة كربلاء، ما ادى الى مقتل 12 شخصا واصابة خمسة اخرين بجروح.
وبعد ذلك تمكنت القوات الامنية من اعتقال منفذ الهجوم بعملية امنية.
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