بالوثيقة.. الاقتصاد والاستثمار البرلمانية تؤكد دعمها للمنتج المحلي

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية احمد سليم الكناني تتضمن التأكيد على دعم المنتج الوطني.

واعتبرت الوثيقة قرار البرلمان بشأن دعم المنتج المحلي له بالغ الاثر في تشجيع العراقيين على المثابرة والعمل الدؤوب وبناء مشاريع جديدة وحماية العملة الصعبة وتشغيل الالاف من الايدي العاملة العراقية.

وتضمنت الوثيقة كذلك عدم تأييد فتح جزئي لاستيراد البيض والدجاج، مؤكدة قرب تقديم دراسة شاملة لواقع القطاعات التي شملها قرار المجلس بالحماية تأخذ بنظر الاعتبار وجهة نظر القطاع الخاص والجهات التنفيذية ورأي لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية.

Advertisements

وصوت البرلمان في (5 ايار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك.

وحذر بيان لقطاع الدواجن في العراق، في (24 حزيران 2019) من سعي اعضاء في البرلمان لتغيير قرار المجلس بحماية المنتج الوطني.