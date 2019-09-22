العرب يوصون بـ"جانتس" لتشكيل الحكومة: نصنع التاريخ ونسقط نتنياهو

أوصى النواب العرب، اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بتكليف زعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني جانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، ما يشكل ضربة قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، في لقاء قادة القائمة مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين: "نحن نوصي ببيني جانتس لإقامة الحكومة القادمة".

وأشار "عودة" إلى أن النواب العرب ضد نتنياهو والأمر الأهم بالنسبة لهم هو منع نتنياهو من أن يصبح رئيسا للوزراء.

وتابع "عودة" في إشارة إلى فرض العرب أنفسهم: "إن الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح الآن رأس الزاوية".

وقال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي قبل الوصول إلى مقر الرئيس الإسرائيلي: "اليوم نصنع التاريخ، سنعمل المطلوب لإسقاط نتنياهو" في إشارة إلى التوصية بجانتس.





ولدى القائمة المشتركة، وهي ائتلاف 4 أحزاب عربية، 13 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي الجديد، وتم اتخاذ القرار، وبات من المؤكد أن لا فرصة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة لأول مرة منذ 10 سنوات، ولكنه مع ذلك لم يفقد الأمل.

فتعتقد أوساط حزب" الليكود" بزعامة نتنياهو إن جانتس سيفشل في تشكيل الحكومة خلال مهلة 42 يوما الممنوحة له، وهو ما سيفسح الطريق أمام نتنياهو لمهمة تشكيل الحكومة، وسيضع الأحزاب اليهودية أمام خيارين، فإما حكومة وحدة برئاسته أو التوجه إلى انتخابات ثالثة.

وقد بدأ الرئيس الإسرائيلي، مساء اليوم، مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات على الهواء مباشرة، كما جرى في شهر نيسان/إبريل الماضي.

واستهل ريفلين مشاوراته مع حزب"أزرق أبيض" الذي أوصى بزعيمه بيني جانتس، ثم تواصل مع قادة حزب"الليكود" الذين أوصوا بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

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وسدد حزب"إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان ضربة لنتنياهو بإعلانه مسبقا أنه لن يوصي بنتنياهو أو جانتس.

ولكن الضربة القاصمة جاءت من الأحزاب العربية التي أوصت الرئيس الإسرائيلي بتكليف جانتس بتشكيل الحكومة.





وبانتظار استكمال المشاورات يوم غد الإثنين فإنه من شبه المؤكد أن يحصل جانتس على 57 صوتا مقابل 55 صوتا لنتنياهو.

وإضافة إلى حصول "أزرق أبيض" على أعلى الأصوات في الكنيست، فإنه يحصل على أعلى توصيات، وهو ما يضمن له فرصة تشكيل الحكومة القادمة.

ولا تعني التوصية الانضمام التلقائي إلى الائتلاف الذي قد يقيمه جانتس الذي ما زال بحاجة لحزب"إسرائيل بيتنا" أو الأحزاب الدينية لإقامة ائتلاف يزيد عدد أعضائه على 61 صوتا.

وقال حزب"الليكود" الذي يقوده نتنياهو في بيان: "كما حذرنا فإن الأحزاب العربية التي ترفض إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتشيد بالقتلة أوصت بجانتس كرئيس للحكومة".

وأضاف البيان: "أن الليكود سيقوم بكل جهد ممكن لإنشاء حكومة مستقرة وقوية وملتزمة بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وتابع الحزب في بيانه: "من المحظور إقامة حكومة تعتمد على الأحزاب العربية التي تعارض دولة إسرائيل".

ويوم غد الإثنين يستأنف الرئيس الإسرائيلي المشاورات في ساعات الصباح مع "يهودوت هتوراه" ثم " يمينا" يليه تحالف "العمل-جيشر"، ومن ثم "المعسكر الديمقراطي" أيضا بواقع 45 دقيقة لكل حزب.

ويوم الأربعاء يتلقى ريفلين النتائج النهائية للانتخابات، ليقرر بعدها اسم عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة دون استبعاد إمكانية أن يجري مشاورات إضافية مع قادة الحزبين الكبيرين.