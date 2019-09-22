هيئة الانتخابات التونسية تبدي قلقها من استمرار حبس "القروي"

أبدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الأحد، قلقها من استمرار حبس المرشح الرئاسي نبيل القروي.



وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي: "قلقون من استمرار حبس القروي".

وأشار بفون إلى أن "الهيئة تعمل وفق القانون الذي فوض لنا صلاحية إسقاط بعض الأصوات في حال حصول خروقات جوهرية".

وتابع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس: "أنه في حال استئناف الدعوى ضد نتائج الانتخابات ستجرى الدورة الثانية في 13 أكتوبر".

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وكان التلفزيون التونسي، أعلن مساء الجمعة الماضية، السماح لـ"القروي" بالمشاركة في حملته الانتخابية، عبر البث المباشر أو التسجيل أو الوجود في مقر التلفزيون".



ووافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التلفزيون التونسي تمكين القروي من تسجيل كلمات والمشاركة في المناظرات المقررة بالدور الثاني، وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية وإما بالتسجيل والبث المباشر من السجن.





والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأهل المرشح المستقل سعيد قيس، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 18.4% من الأصوات، يليه القروي بـ15.58%.



وأوقف القروي في 23 أغسطس/آب، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسيل الأموال، وأثار توقيفه قبل 10 أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

