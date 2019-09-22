إغلاق مراكز التصويت في ألمانيا والنمسا بانتخابات "الاتحادي" الإماراتي

أغلقت مراكز التصويت في ألمانيا والنمسا، مساء الأحد، أبوابها في اليوم الأول لتصويت الناخبين الإماراتيين بالخارج في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وأغلق مركز التصويت في السفارة الإماراتية بالعاصمة النمساوية فيينا أبوابه، على أن يعيد افتتاحها صباح غد الإثنين، كما أغلقت ٣ مراكز انتخابية في ألمانيا الاتحادية أبوابها بعد استقبالها الناخبين على مدار اليوم.

وتحول مقر سفارة الإمارات في فيينا اليوم الأحد، إلى مركز انتخابي لخدمة الإماراتيين أعضاء الهيئات الانتخابية في 3 بلدان هي: النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

ونشرت السفارة الإماراتية في فيينا على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إرشادات للناخبين أهمها: منع التصوير أو إجراء المكالمات الهاتفية داخل المركز الانتخابي.

وفي ألمانيا، أدلى الإماراتيون بأصواتهم في ٣ مراكز انتخابية وهي: مقر السفارة الإماراتية في برلين، ومقر القنصلية الإماراتية في ميونيخ "جنوب"، بالإضافة لمقر ثالث للقنصلية في بون "وسط".

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ففي ميونيخ، افتتح القنصل العام، عبدالباسط محمد المرزوقي، المركز الانتخابي بمقر القنصلية بالمدينة، وتوافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم.

وخصصت السفارة الإماراتية رقما لتلقي استفسارات الناخبين حول العملية الانتخابية والوثائق المطلوبة للإدلاء بالأصوات.

ووفق الجدول الزمني للجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، تستقبل البعثات الدبلوماسية الإماراتية أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة يومي الأحد والإثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويستقبل 118 مركزا انتخابيا حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز الانتخابي.

وكانت العاصمة النيوزيلندية ولينجتون أولى المدن التي شهدت انطلاق عملية التصويت في الخارج بسبب فروق التوقيت العالمية.

ويخوض ٤٧٩ مرشحا ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم بها.