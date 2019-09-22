العراق.. طائرة مجهولة تقصف مقر لواء “المنتظر” التابع لميليشيا الحشد قرب بحيرة الثرثار

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أ، طائرة مجهولة قصفت مقر لواء “المنتظر” التابع لميليشيا الحشد الشعبي في العراق، وذلك قرب بحيرة الثرثار.

يشار إلى أن معسكر لميليشيا الحشد الشعبي في غرب الأنبار، تعرض فجر اليوم الأحد، لضربة جوية بطائرات مجهولة.

استهدفت الضربة الجوية المجهولة حسب ما أعلنته وسائل إعلام موالية لإيران، مطار المرصنات الذي يعتبر القاعدة الرئيسية للحشد في محافظة الأنبار.