الأرصاد السعودية تحذر من تشكل حالة مدارية شرق بحر العرب 

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الأحد 22 سبتمبر 2019
الحالة المدارية بحر العرب
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الخليج 365 - وكالات
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في بيان لها، أن تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى قرب تشكل حالة مدارية شرق بحر العرب، مشيرة إلى أنها من المحتمل أن تتجه نحو الشمال الغربي للبلاد.
ونقلت صحيفة "تواصل" الإلكترونية، توضيحات للهيئة العامة للأرصاد في بيان لها أنه من خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، اتضح لدى مختصي الأرصاد في الهيئة، تكوّن حالة مدارية شرق بحر العرب.
وبحسب بيان الهيئة، تقول التوقعات أن هذه الحالة سوف تتجه نحو الشمال الغربي للبلاد دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة حتى الآن.
ووفقا للصحيفة، فقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس أن تتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل و ساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.
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