الجيش الليبي يؤكد مشاركة ميليشيات تركية القتال بجانب صفوف الإرهابيين

الأحد 22 سبتمبر 2019

الجيش الوطني الليبي

كتب الخليج 365 - وكالات

أكدت إدارة التوجيه المعنوي للجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، وجود ميليشيات تركية تقاتل بجانب صفوف العصابات المسلحة المتطرفة في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة علي لسان العميد "خالد المحجوب" مدير إدارة التوجيه المعنوي، فى تصريحات صحفية لشبكة "سكاي نيوز عربية" أن تم الوصول إلي مرحلة مهمة وخطيرة من حسم المعركة ضد الإرهاب في طرابلس والتي أعلنها الجيش الوطني الليبي منذ أشهر.



وأفاد المحجوب باستهداف مخزن للأسلحة تابع لميليشيات طرابلس، مشيرا إلى إصابة رتل للميليشيات واستهداف عدد من المواقع في عين زارة، متابعًا: "المعارك أدت إلى مقتل عدة قادة لميليشيات طرابلس"، مبرزا مقتل أكثر من 90 وإصابة 150 في صفوف المسلحين جراء الغارات على العاصمة.

وواصل الجيش الوطني الليبي عملياته ضد الميليشيات، حيث شن قصفا جويا، الأحد، في منطقة السدادة جنوب غربي مصراتة.

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ويأتي ذلك ضمن عمليات الجيش الليبي التي تستهدف مواقع الميليشيات في محاور عدة في العاصمة طرابلس.

وخلال الأيام الماضية، حرر الجيش الوطني مناطق عدة من سيطرة الميليشيات في محاور صلاح الدين والخلة وعين زارة.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق حملة "طوفان الكرامة" في الرابع من أبريل الماضي، لإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس، لترد حكومة فايز السراج بإعلان التعبئة العامة للميليشيات التابعة لها.

وشهد الخامس عشر من الشهر نفسه تطورا لافتا في الموقف الأميركي، إذ اتصل الرئيس دونالد ترامب بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، مثنيا على جهود الأخير في محاربة الإرهاب، وتحدثا عن رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي ومستقر.

ومع نهاية أبريل، دخلت تركيا علنا على خط المواجهات، بتأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده للميليشيات في طرابلس، بما في ذلك الدعم العسكري.