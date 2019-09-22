بيانات حكومية نكشف سبب اقبال الإيرانيين على شراء العقارات فى تركيا

الأحد 22 سبتمبر 2019

تركيا - صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - وكالات

كشفت بيانات صادرة مؤخرًا عن جهاز الإحصاء التركي، عن اقبال الإيرانيين علي شراء العقارات في تركيا خلال الشهور الثلاثة الماضية، منذ بداية التلويح بالأزمة مع الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت البيانات أن الإيرانيين اشتروا ما يقارب من 3135 وحدة سكنية منذ شهر مايو الماضي، وتقول السلطات التركية إن البلاد شهدت بيع 28 ألف وحدة سكنية للأجانب منذ بداية العام الجاري.



وبعد الإيرانيين، كان العراقيون، الجنسية الثانية في قائمة أكثر شراءً للعقارات في تركيا، بحسب ما أورد موقع "راديو فرادا" المتخصص في الشأن الإيراني، الأحد.

وقال فاتح شيابماتز، وهو مدير شركة عقارية، إن شبح الحرب الذي بدأ يلوح حول إيران في مايو تسبب في ارتفاع مفاجئ في سوق الصرف الأجنبي، في إشارة إلى التوترات التي أعقبت تشديد العقوبات الأميركية على نظام طهران.

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وأضاف أن الأمر تسبب في حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي لإيران.

وأدت العقوبات الأميركية، التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على نظام طهران، ضمن ما يعرف بـ"حملة الضغط القصوى"، إلى إنهاء أعمال 75 ألف شركة إيرانية، وتحول أعمال بعض هذه الشركات إلى تركيا.

وهذا يعني ببساطة، أن ملايين الدولارات والعملة الصعبة التي كانت موجودة داخل إيران، هربت خارجها بفعل العقوبات والخوف من المواجهة العسكرية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية بإيران.

وذكر الخبير العقاري التركي أن العقوبات الأميركية وانهيار سعر صرف الريال الإيراني والمخاوف من اندلاع الحرب، أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة شراء العقارات في تركيا.

ويختار إيرانيون شراء المنازل في تركيا، لأنه يمهد لاحقا لحصولهم على الجنسية التركية لمواصلة أعمالهم المهددة، بسبب جنسيتهم الإيرانية.