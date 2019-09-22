ترمب: مجهول سرب معلومات وأثار إنذارا كاذبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن شخصا مجهولا سرب معلومات استخباراتية أثار «إنذارات كاذبة» بشأن تعاملات الرئيس مع زعيم أجنبي. وأفاد ترمب بأنه لن يعارض أن يدلي محاميه رودي جولياني بشهادته في هذا الشأن أمام الكونجرس الأمريكي.



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