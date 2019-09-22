14.5 مليار دولار مساعدات سعودية لتخفيف الجرح اليمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بحث المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، مع نائبة رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية بوني قليدج، سبل التعاون لتخفيف معاناة الدول المحتاجة وتطوير آليات العمل الإنساني، بما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها.

وشارك الربيعة في جلسة حوارية في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، بحضور مدير المعهد بول سالم ونائبه جرارلد فريستاين وعدد من منسوبي المعهد، عرض خلالها الجهود الإغاثية والإنسانية للسعودية التي تم تنفيذها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في دول العالم المختلفة منذ تأسيسه في 2015، وآليات عمل المركز حول العالم والتي تعتمد على الحيادية والشفافية.

وأكد أن حجم المساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن بلغ 14 مليارا ونصف المليار دولار أمريكي، منها مليارين و269 مليونا و975 ألف دولار قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، متناولا بعض المشاريع النوعية للمركز في اليمن، مثل المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) الذي تمكن من نزع 89.761 لغما حتى النصف الأول من سبتمبر الحالي، وإنشائه مراكز الأطراف الصناعية التي تقوم بتعويض من فقدوا أطرافهم جراء تلك الألغام والصواريخ، وإعادة تأهيلهم للتأقلم مع الأطراف الصناعية المناسبة التي تساعدهم في ممارسة حياتهم الطبيعية.

ولفت الدكتور الربيعة النظر إلى مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في الصراع المسلح ممن هم تحت سن الثامنة عشرة، مبينا أنه جرى العمل على دمجهم في المجتمع وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتعليمية لهم ولأسرهم من قبل خبراء.