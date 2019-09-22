سلال غذائية سعودية وفحوصات طبية للأسر السورية واللبنانية المحتاجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الاحتياجات الأساسية لـ24 أسرة سورية لاجئة في بلدة برالياس البقاعية اللبنانية ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية، حيث قام المركز بتنفيذ أنشطة عدة خلال الأسبوع الماضي، منها تأمين المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات المنزلية والشخصية للأسر المستهدفة وتوزيع المحروقات ومتابعة المرضى ذوي الحالات المزمنة كالسكري والضغط، كما تم تأمين أدوية للمحتاجين وبعض الأجهزة الطبية، حيث يسعى المركز خلال مشروعه تقديم الرعاية والتأهيل للأشقاء السوريين وتقديم ما يلزم ضمن برنامج خصص لذلك.

فيما وزع المركز أمس سلالا غذائية للمحتاجين في مخيمات عدة في الشمال السوري، وجرى توزيع 1,420 سلة غذائية في مخيمات رام بليون والهبيط وفرجك والمشتل والبركة والبردقلي وعدد من المخيمات العشوائية في منطقة سرمدا بالشمال السوري، استفاد منها 8,660 فردا.

وواصل المركز تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر اللبنانية الأشد فقرا، حيث تم أمس توزيع 1,050 سلة غذائية للأسر اللبنانية الفقيرة في منطقة «حلبا» في شمال لبنان، استفاد منها 6,300 فرد.