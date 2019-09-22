تدريبات عملية ونظرية في مناورات «الموج الأحمر 2 » بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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انطلقت بجدة أمس أعمال التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 2»، والذي ينفذه الأسطول الغربي، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر المتمثلة في الأردن، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال، إضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية، وحرس الحدود.
وأوضح قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن صقر الحربي، أن التمرين الذي يستمر حتى الخميس المقبل، يهدف إلى توحيد وتعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم.
من جانبه أكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالرحيم الحربي أنه ستطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية، والتي تشكل جانبا تدريبيا مهما لجميع القوات المشاركة.
يذكر أن التمرين يشتمل على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقا بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية، ومنظومات بحرية متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.
أهمية التمرين:
- يسهم في التعاون
- توحيد المفاهيم العسكرية
- رفع الجاهزية القتالية
- تبادل الخبرات بين الدول المشاركة
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