وزير الخارجية البريطاني: رواية الحوثيين كاذبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنه من غير المعقول تصديق أن يكون المسلحون الحوثيون في اليمن هم من يقف وراء الهجمات التي استهدفت منشآت النفط في السعودية في وقت سابق من سبتمبر الحالي.

وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن الوزير البريطاني قال، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» إن هذه الرواية تفتقر للمصداقية، ورفض راب في الوقت نفسه توجيه اتهام لأي جهة أخرى محددة أو تسمية متورط بعينه.

وأوضح أن هذا أمر «يجب التحقق الكامل منه لأن ما سيترتب عليه سيكون إجراء قويا قدر الإمكان».