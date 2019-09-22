غارات التحالف تضرب معقل الحوثيين وتقتل قيادات بارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة، البيضاء

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن صفحة الميليشيات والانقلاب في اليمن ستطوى دون رجعة، وستستعاد مؤسسات الدولة، ويعود اليمن فاعلا في محيطه الإقليمي والدولي.

ووجه هادي خلال لقائه في الرياض محافظ الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، بمزيد من اليقظة والتدريبات وترتيب الصفوف، لاستكمال استعادة باقي المناطق من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ميدانيا، كشفت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، عن مقتل القيادي الحوثي الإرهابي العميد محمد علي دغبش، قائد محور البيضاء، خلال غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، وأكد المركز أن دغبش الشهير بـ»أبوثابت» لقي مصرعه مع كثيرين من مرافقيه بغارة لطيران التحالف العربي بالحدود الشمالية لليمن.

وذكر أنه كان يعمل مشرفا أمنيا لمحافظة البيضاء حتى تم تعيينه قائدا لمحور البيضاء في 30 يونيو الماضي، يأتي ذلك فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن بسلسلة غارات، تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن.

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إلى ذلك جدد طيران التحالف العربي أمس قصف مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة عمران شمال غرب العاصمة صنعاء وسط اليمن، وقال الحوثيون عبر قناة «المسيرة» الناطقة باسمهم، إن طيران التحالف شن 3 غارات على أبراج الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح في محافظة عمران، بعد ساعات من قصف جوي مماثل بـ4 غارات على الجبل، الذي يعد موقعا عسكريا للحوثي، ونفذ طيران التحالف غارتين على مديرية همدان في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة صنعاء.

من جهة أخرى، قالت اللجنة الاقتصادية إن توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة ناتج عن إجبار ميليشيات الحوثي الانقلابية لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وأكدت اللجنة أن جزءا من أولئك التجار التزموا بالقرارات والضوابط نفسها في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.

وأوضحت أن هدف ميليشيات الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية، كما تؤكد اللجنة لجميع التجار بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار 49 فإن اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين.

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