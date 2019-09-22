حمدوك يشكل لجنة للتحقيق في أحداث فض اعتصام السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وبموجب القرار سيكون للجنة جميع السلطات، وستعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.



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