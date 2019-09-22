سامح شكري: التحريض لن يلقى أية استجابة داخل مصر

استنكر وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ ما وصفه "تحريض وسائل إعلام تركية وقطرية ضد الدولة المصرية، ودعوتها للمشاركة في مظاهرات داعمة للفوضى".

وفي تصريح تلفزيوني، أشار إلى أن "دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباء"، لافتاً إلى أن هذا "التحريض لن يلقى أية استجابة داخل مصر"، مشيرا إلى أنه "ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية".

وأكد "أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر"، موضحا أنه "طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع"، كما نوه خلال حديثه مع وسائل الإعلام العربية، إلى عدم مصداقية قناة "الجزيرة" فيما تم بثه من أحداث عن مصر.