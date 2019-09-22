ترامب: مستعد للاطلاع على خطة إيران لتأمين منطقة الخليج

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ "انني مستعد للاطلاع على خطة ​إيران​ لتأمين منطقة الخليج". أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن "استعداده للاطلاع على خطة إيران الخاصة بضمان الأمن في منطقة الخليج".

وأوضح ترامب، في تصريح صحفي له في ولاية تكساس الأميركية، ردا على سؤال حول استعداده للاطلاع على هذه الخط "أنني دائما منفتح".

ولفت الى انه "مع ذلك من جديد أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع الجانب الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك"، مشيراً الى "أنني بودي أن أرى إيران دولة عظيمة. لديها قدرات رائعة وشعب رائع".

واعتبر ترامب أنه مع ذلك "تم تحقيق تقدم بارز فيما يخص إيران خلال الأيام الماضية"، مشيراً الى "أننا نقوم بشأننا الخاص بنا تجاه إيران".

وكان أعلن ترامب في وقت سابق اليوم أن "لا خطط لدي للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك".

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