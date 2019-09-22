فادي أبو شقرا: لا اضراب لقطاع المحروقات يوم غد وبعد غد

أكد ممثل شركات موزعي ​المحروقات​ في لبنان فادي ابو شقرا، في حديث تلفزيوني، أن قطاع ​النفط​ موجوع ولديه مشكلة كبيرة جداً متعلقة بالدولار، لكنه شدد على أن ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إضراب يومي الاثنين والثلاثاء غير صحيح، موضحاً أن هناك إجتماعاً لتجمع الشركات المستوردة للنفط يوم الثلاثاء.

وكشف أبو شقرا عن اتصال حصل اليوم مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لافتاً إلى لقاء سيعقد غداً في السراي الحكومي مع الحريري، قائلاً: "العبرة في التنفيذ".